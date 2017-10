Cătălin Crişan va fi tătic pentru a treia oară

Cătălin Crișan va fi tătic pentru a treia oară

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Cătălin Crișan va fi tată din nou. Alina, cea care îi este soție și cu care trăiește o poveste de dragoste, îi va dărui un copil.Jumătatea artistului este însărcinată în opt luni, astfel că bebelușul va veni pe lumea în preajma Crăciunului.„Se pare că va fi o fetiță”, a declarat Cătălin Crișan, la Antena 1. El a spus că are o listă lungă cu nume și că mai are timp să se gândească.„Nu știu ce nume o să-i pun. Dacă ar fi fost băiat, i-aș fi pus numele Cătălin”, a spus cântărețul.El a precizat că pentru naștere Alina va apela la cezariană.„Scoatem copilul pur și simplu din cutiuță”, a glumit Crișan.Cântărețul mai are doi copii, Daria și Rareș, din căsătoria anterioară cu Lucia Bubulac.