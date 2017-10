Cătălin Botezatu vorbeşte despre diagnosticul dat de medicii din Turcia

Cătălin Botezatu vorbește despre diagnosticul dat de medicii din Turcia

Ştire online publicată Marţi, 04 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Botezatu a rupt tăcerea despre diagnosticele care i-au fost puse de către medicii din Turcia. Conform ziarulring.ro, Bote ar suferi de anevrism cerebral, deoarece doctorii au descoperit că una dintre arterele care ajung la creier este dilatată prea mult față de valorile normale."Mi s-a spus că am migrenă de tip aură și că una dintre arterele care ajung la creier este foarte mult dilatată față de valorile normale, eu am 4,7 mm, iar cota de alarmă maximă este de 5 mm deci...", a declarat Cătălin Botezatu.Cătălin Botezatu și-a făcut analize și la inimă și ficat, organe care i-au tot dat de furcă în ultima perioadă."M-am bucurat că medicii mi-au zis că am o inimă foarte sănătoasă pentru un om care a dus niște preinfarcte pe picioare. Și cu ficatul se pare că stau acum bine, mi-au zis că s-a refăcut aproape complet", susține Botezatu, scrie libertatea.ro.