Cătălin Botezatu va patrona evenimente la Clubul Crush din Mamaia

Ştire online publicată Joi, 22 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din acest an, Clubul Crush din Mamaia s-a asociat cu Cătălin Botezatu, cel mai cunoscut designer român în țară și peste hotare, care va patrona o serie de evenimente de înaltă clasă ce se vor desfășura în club. Cel care a fost ales de Cătălin Botezatu să reprezinte imaginea Summer Crush Mamaia în 2010 este manechinul Voicu Pânzar. Anul acesta, distracția în Crush Mamaia începe pe data de 29 aprilie cu o petrecere la care muzica va fi mixată de DJ Pascal și DJ Kokko, aflați pentru prima dată în această formulă. Vineri, 30 aprilie, R.I.O vine să ne spună „Shine On” în cadrul unei strălucitoare petreceri ce face parte din seria de evenimente „Live with Chivalry”. Cavalerii moderni pe motociclete, covorul roșu, primirea cu torțe și multe elemente surpriză vor crea un decor demn de un club din Ibiza. Amfitrionul acestei seri la care și-au anunțat deja prezența o serie întreagă de vedete este celebrul prezentator de televiziune Virgil Ianțu. De 1 Mai, Clubul Crush din Mamaia va fi „polul distracției” din România. Seara de 1 Mai anunță un show incendiar susținut de DJ Kokko și prietenii săi. Tema petrecerii este dată de celebra melodie a lui Yves LaRock, „Rise Up”. „1St of May Celebration va fi un maraton al evenimentelor de bună calitate”, a declarat Mirela Matichescu, organizatorul mega petrecerilor. Ultima petrecere din seria „1St of May Celebration” va avea loc pe data de 2 mai și va fi o petrecere surpriză, unde organizatorii îi invită pe participanți să dea frâu liber personalității, imaginației și chefului nestăpânit pentru distracție. Cu această serie de petreceri, Clubul Crush deschide, practic, „Sezonul de Distracție” pe faleza din Mamaia. Rezervări: 0724/918.263, 0733/988.556.