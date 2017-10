Cătălin Botezatu: „Sunt cel mai nefericit om“

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda faptului că este mereu înconjurat de femei frumoase, are bani și faimă și o carieră strălucită, în interiorul lui Cătălin Botezatu se ascunde un suflet trist, o persoană care simte nevoia să fie iubit cu sinceritate.„Sunt deprimat din cauza răutăților din jurul meu. Lumea este obișnuită să vadă un Cătălin fericit, ei bine nu e chiar așa. Am obosit să mai cred în oameni, în prietenii, m-am săturat de prieteni. Am mai făcut o selecție dură a prietenilor acum 17 ani, când am avut probleme. Toți prietenii mei mă sună numai când au nevoie. Aș vrea să văd că oamenii mă sună fără niciun motiv, să vadă ce fac. Sunt într-o perioadă «down» din toate punctele de vedere în afară de partea profesională. Eu sunt cel care sun de obicei și săptămâna asta nu am sunat pe nimeni și nu m-a sunat nimeni”, s-a plâns Bote.Designerul este conștient că celebritatea nu este atât de frumoasă pe cât pare și tot ce își dorește este o persoană care să îl asculte, și să îl înțeleagă.„Prețul celebrității este viața mea, fericirea mea. Celebritatea costă al naibii de mult. Viața mea este complicată prin natura jobului pe care îl am. Aș schimba oricând viața mea cu a altuia, una mai liniștită. Să am și eu un weekend liber, un job normal, nu mai există o vacanță. Îmi place, dar m-am săturat. Simt nevoia să fiu ascultat, să vorbesc cu cineva care să mă înțeleagă. Sunt cel mai nefericit om. Sunt sincer din tot sufletul. Asta văd în oglindă, un om nefericit și atât”, a mai adăugat Cătălin Botezatu.