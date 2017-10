Cătălin Botezatu s-a hotărât! Ce se va întâmpla cu averea lui după ce va muri

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele cu inima par să-l fi făcut pe Cătălin Botezatu să se gândească din ce în ce mai mult la sfârșit. Designerul a mărturisit că a decis ce se va întâmpla cu averea sa după moarte.Cătălin Botezatu nu mai este chiar la prima tinerețe, iar problemele pe care le are cu inima îl fac să se gândească din ce în ce mai des la moarte. Creatorul de modă a mărturisit că și-a făcut deja testamentul, dezvăluind faptul că deși are o relație bună cu fiul lui, Andrei Iordache, acesta nu se va bucura de banii lui."Ne vedem din când în când, avem o relație bună, dar nu am de gând să-l ajut. Trebuie și el să muncească cum am făcut și eu, iar legat de avere, am deja făcut testamentul. După ce mor nu mai contează ce se întâmplă cu banii. Nu mi-au plăcut niciodată scandalurile și tocmai de aceea totul se va duce undeva unde cred eu că trebuie să meargă", a decis Cătălin Botezatu la Prima TV, scrie spynews.ro.