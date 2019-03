Cătălin Botezatu, distrus de durere. Prima reacţie după ce Zina Dumitrescu a murit

Cătălin Botezatu, distrus de durere. Prima reacție după ce Zina Dumitrescu a murit

Cătălin Botezatu este distrus de durere după ce creatoarea de modă Zina Dumitrescu a murit, azi, la vârsta de 82 de ani.Acesta a izbucnit în lacrimi și cu greu și-a adunat vorbele într-o intervenție telefonică la Antena Stars."Este o veste tristă, am aflat acum zece minute, mi s-a spus că nu a murit, că încă erau la spital, o resuscitau. Nu cred așa ceva! A fost unul din oamenii care i-a făcut viața mai frumoasă (n.r. - Ioan Casian, directorul azilului unde a stat Zina Dumitrescu). Poate că noi nu am fost tot timpul acolo, poate că am fost prea puțin, acum e destul de delicat, nu știu, iertați-mă, nu știu ce să vă mai spun", a declarat Cătălin Botezatu.