Cătălin Botezatu a luat bătaie de la mama lui până în clasa a zecea

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Designerul de modă Cătălin Botezatu are o relație specială cu mama sa, care îi e alături în tot ceea ce face.Doamna Maria încă îi poartă de grijă fiului său, iar Cătălin și-a amintit, de Ziua Femeii, de cea care îl ajută și acum, de la pachețelul de dimineață și până la munca la atelierele de creație.„Am ascultat de mama până în clasa a 12-a și am luat bătaie de la mama până prin clasa a 10-a. Am avut parte de o educație spartană. A fost o mamă severă. Credeam că e rea atunci, dar educația pe care am primit-o de la ea m-a ajutat în viață. Am o mamă minunată, ea mă ajută și acum, e cu mine alături, la atelierele de creație. Datorită ei sunt ceea ce sunt”, a povestit Bote la Antena 1.