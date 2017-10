Cât costă o noapte cu Bianca Drăguşanu

Cât costă o noapte cu Bianca Drăgușanu

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Știm deja că Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai dorite femei din România, în ciuda faptului că trupul ei este perfect datorită intervențiilor chirurgicale. Până acum doar Cătălin Botezatu și Adrian Cristea s-au putut bucura de atenția ei, cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă, însă, ca orice femeie dornică de faimă și bogății, și ea are un preț. „Bianca Drăgușanu se vinde foarte bine. Ea merită toți banii. Fata asta nu are încă atâtea bube în cap și este cu o clasă peste celelalte. Dacă o pui într-o cameră cu Monica sau Ramona Gabor sau cu altele, toți bărbații o vor alege pe Bianca. Am auzit că tariful Biancăi Drăgușanu ar fi 5.000”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în cadrul emisiunii „Agentul VIP”. Este posibil ca afirmația făcută de Bahmu să fie adevărată, ținând cont că Ramona Gabor, cu mult sub fizicul Biancăi a primit aceeași sumă pentru o partidă de sex în grup, în timp ce dansatoarea din buric, Jasmine, și prietena ei, modelul Marinela Avădani, au fost răsplătite cu câte 300 de euro fiecare tot pentru o partidă de sex în grup.