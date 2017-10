Cât costă biletele pentru concertul The Cranberries din Bucureşti

Mai multe ştiri online: The Cranberries

Cât costă biletele pentru concertul The Cranberries din București

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa The Cranberries va susține un concert la Romexpo, pe 11 oc-tombrie. Biletele au fost puse în vânzare la prețuri între 117 și 220 de lei.Concertul pe care The Cranberries îl va susține la București pe 11 octombrie 2012 face parte din turneul de promovare a celui mai recent album al trupei – „Roses”.Concertul The Cranberries va avea loc de la ora 20.00 în pavilionul central de la Romexpo.Biletele au fost puse în vânzare la trei categorii de preț: 117 lei (etaj stânga și dreapta), 144 de lei (parter Silver Ring) și 220 de lei (parter Golden Ring), potrivit site-ului agenției de ticketing Eventim.Albumul „Roses” vine după 11 ani de pauză muzicală a trupei și a fost lansat în februarie 2012. Acesta este cel de-al șaptelea album al trupei.