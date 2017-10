Cât câştigă cel mai bine plătită actriţă de seriale TV

Cât câștigă cel mai bine plătită actriță de seriale TV

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se știe că cine joacă în serialele TV câștigă bine. Revista Forbes dezvăluie salariile incredibile ale unor staruri ale micului ecran. Eva Longoria este actrița cel mai bine plătită pentru un rol dintr-un serial televizat. Fosta soție a lui Tony Parker câștigă, potrivit revistei Forbes, 13 milioane de dolari pe an, venituri care cuprind salariul pentru rolul din “Neveste disperate” și sumele din contractele de publicitate. Ea este urmată de Tina Fey din serialul “30 Rock”, care a realizat aproape aceeași sumă ca Longoria. Pe locul trei se situează o altă “nevastă disperată”, Marcia Cross (Bee), ca și Mariska Hargitay din “Law and Order: Special Victims Unit” și Marg Helgenberger din “CSI: Crime Scene Investigation”', fiecare cu 10 milioane de dolari.Teri Hatcher și colega ei din “Neveste disperate”, Felicity Huffman, au primit și ele câte 9 milioane de dolari pe an, fiind urmate de Courtney Cox din “Cougar Town” și Ellen Pompeo, alias Meredith din “Anatomia lui Grey”, care câștigă câte 7 milioane de dolari pe an. Lista se încheie cu Julianna Margulies din “Soția perfectă”, cu 6 milioane de dolari câștigați pe an, informează Agerpres.ro.