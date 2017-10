Cât a slăbit Simona Pătruleasa după ce a născut

Ştire online publicată Miercuri, 19 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Pătruleasa a povestit într-un interviu acordat ziarului Libertatea că acum are 51 de kilograme, mai puțin decât avea înainte să rămână însărcinată. Vedeta Kanal D a mărturisit că nu urmează un regim special, ci are doar grijă ca alimentația ei să fie corectă, așa că mănâncă multe salate, carne slabă la gratar, fructe și legume. E mândră de fetița ei și parcă și-ar mai dori încă un copil.„Am dat jos 15 kilograme. Înainte să rămân însărcinată aveam 54 de kilograme, iar acum am reușit nu doar să mă întorc la greutatea inițială, ci chiar am cu câteva kilograme mai puțin, adică 51”, a spus Pătruleasa.„La naștere am pierdut foarte multe kilograme, iar de atunci am avut grijă ca tot ce mănânc să fie sănătos. Faptul că micuța noastră a venit pe lume, mă face să uit de mâncare și de orice alt lucru. Mănânc foarte puțin, pe fugă”, a mai adăugat proaspăta mămică Simona Pătruleasa, care la doar o lună și jumătate după naștere a ajuns la o siluetă de invidiat.