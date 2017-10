Câştigătorul MasterChef vorbeşte despre bucătărie şi gătit

Câștigătorul MasterChef vorbește despre bucătărie și gătit

Ştire online publicată Marţi, 05 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Concurentul de la MasterChef a discutat despre minunata experiență pe care a trăit-o în cadrul con-cursului și ce a învățat el de la cei trei chefi: Florin, Sorin și Cătălin.Participarea la acest concurs a fost o experiență din care a învățat multe: „În acest concurs am învățat că e bine să asculți, să «furi» meserie și să îți ții calmul. Fără încredere în sine și niște nervi de fier pleci acasă”.Pentru că i-a intrat microbul în sânge, Petru Buiuca își dorește să lucreze în bucătăria unui restaurant pentru a experimenta toate senzațiile din perioada MasterChef.„După acest show îmi doresc să explorez din ce în ce mai mult do-meniul gastronomiei. Mi-ar plăcea să pun în practică mai des tot ce am învățat în acest show, dar și cunoștințele acumulate la cursurile de bucătar pe care le-am făcut. Din păcate, până la acest show, nu am avut ocazia să lucrez într-o bucătărie profesionistă, dar după tot ce am trăit la MasterChef mi-ar plăcea foarte mult să experimentez toate senzațiile trăite în această perioadă. Dacă ar fi după mine, aș absorbi toate cărțile scrise pe acest subiect și aș experimenta cu ele! Nu în ulti-mul rând, mi-aș dori să-mi pot ajuta familia”, a spus acesta pentru ProTv.ro.De la cei trei jurați, Petru a asimilat doar ce era esențial: „Eu sunt o persoană care știe că e bine să fii atent la tot. Așa că atenția mea mă duce la toți trei. Chef Sorin mi-a arătat că eleganța nu trebuie să lipsească în bucătărie, chef Florin are acel «tupeu» culinar care îl scoate din tipare, iar chef Cătălin m-a învățat să fiu calm, să las totul să curgă”.