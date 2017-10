Câştigătorul MasterChef, ofertă tentantă de la Raluca Sandu

Câștigătorul MasterChef, ofertă tentantă de la Raluca Sandu

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Petru Buiuca a câștigat nu numai premiul de 50.000 de euro, la „MasterChef”, ci și notorietatea de as în bucătărie, așa că patronii restaurantelor din Capitală deja îl bombardează cu oferte de angajare ca bucătar-șef. Ieri, și Raluca Sandu și-a manifestat dorința de a sta cu Petru la masa negocierii pentru un contract. Raluca, fiica președintelui FRF, Mircea Sandu, și-a inaugurat miercuri un restaurant de fițe în buricul Bucureștiului. Și, cum are nevoie de personal priceput, pentru a-și atrage clientelă, Raluca ar vrea să-l angajeze, ca bucătar-șef, pe Petru Buiuca, câștigătorul de miercuri al concursului „MasterChef”.„La Pro TV s-a descurcat foarte bine. Dacă îmi dovedește și mie că e un maestru al artei culinare, se alătură echipei noastre. Am discutat cu asociații mei și au fost și ei de acord. Dacă și Petru este interesat de ofertă, îl aștept să stăm de vorbă”, a declarat Raluca, pentru Libertatea.Salariul pe care Petru ar putea să-l încaseze, ca bucătar-șef, este demn de luat în calcul: 2.500 de euro pe lună.