Câştigătorul de la Vocea României a cântat cu sabia la gât

Câștigătorul de la Vocea României a cântat cu sabia la gât

Ştire online publicată Joi, 21 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Câștigătorul emisiunii concurs Vocea României, Ștefan Stan, a povestit că a fost nevoit să cânte, în urmă cu ceva timp, la o nuntă țigănească sub amenințarea unei săbii.„M-am dus cu laptopul și am început să cânt. Am cântat ce am cântat, iar la un moment dat am interpretat melodia «My Girl» - The Temptations. Ulterior, cel care m-a angajat mi-a zis să cânt numai această melodie până la sfârșitul programului. I-am zis că nu pot, că este o piesă grea, dar nu m-a ascultat și în secunda următoare a scos sabia și a pus-o pe masă. Am văzut negru în fața ochilor, m-am gândit că nu e nicio cale de scăpare, așa că am cântat trei ore această melodie, că nu se mai sătura de ea. Spunea că-i amin-tește de nu știu ce femeie pe care a iubit-o el... În sinea mea mă rugam să mi se strice laptopul, să se întâmple ceva ca să pot pleca acasă”, a povestit Ștefan Stan pentru Cancan. Artistul a fost recompensat cu 100 de milioane pentru efortul său, mai mult decât se aștepta.