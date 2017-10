Casnica de la MasterChef va lucra la 5 stele

Nu a câștigat titlul de „MastreChef”, însă va lucra la 5 stele. Andreea Moldovan, fostă concurentă de la emisiu-nea „MasterChef”, se pregătește pentru cel mai important proiect din carieră, unul de 5 stele.„După terminarea emisiunii, evident că mi-am petrecut cât mai mult timp alături de familia mea, am fost într-o vacanță și am continuat să gătesc. Țin legătura cu cei care m-au susținut în timpul concursului pe pagina mea oficială de facebook, pe care am transformat-o într-un mic blog unde postez fotografii cu ce gătesc și le răspund la întrebări. Despre proiectul în care sunt implicată încă nu vă dezvălui mult. Vă spun doar că este vorba de un concept de 5 stele, într-o locație de vis din București”, a declarat Andreea Moldovan pentru Pro TV Magazin.