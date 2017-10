Cartea „adevăratei“ Alice din Ţara Minunilor, scoasă la licitaţie

Cartea „adevăratei“ Alice din Țara Minunilor, scoasă la licitație

Miercuri, 25 Noiembrie 2009

O copie a cărții „Through the Looking Glass and What Alice Found There” ce i-a aparținut fetiței care l-a inspirat pe Lewis Carroll, autorul romanului „Alice în Țara Minunilor”, va fi scoasă la licitație în decembrie, au anunțat organizatorii. În cadrul acestei licitații, ce va avea loc pe 16 decembrie, casa organizatoare - Profiles in History - va prezenta și o copie a volumului „The Tale of Peter Rabbit”, care a aparținut autoarei Beatrix Potter. Cele două volume provin dintr-o colecție a fostului jucător profesionist de fotbal american Pat McInally. Volumul „Through the Looking Glass and What Alice Found There” a aparținut lui Alice Liddell, înainte de a intra în colecția lui Pat McInally, și are un preț de vânzare estimat la 150.000 de dolari. În 1862, pe când avea 10 ani, Alice Liddell a mers la un picnic împreună cu vecinul ei, profesorul Charles Dodgson, profesor de matematică la Oxford, care obișnuia să scrie sub pseudonimul Lewis Carroll. El i-a spus o poveste care a devenit mai târziu romanul „Alice în Țara Minunilor”. Cartea sa, „Through the Looking Glass and What Alice Found There”, este continuarea acestui roman. Reprezentanții casei de licitații Profiles in History se așteaptă ca volumul „The Tale of Peter Rabbit” să atingă un preț de vânzare de 120.000 de dolari. În cadrul acestei licitații, care are ca temă romanele pentru copii, vor fi prezentate o copie a volumului „The Wonderful Wizard of Oz”, o copie din ediția limitată „Winnie the Pooh” semnată de autorul A.A. Milne și volumul „The House at Pooh Corner”. Specialiștii se așteaptă ca vânzările totale din cadrul acestei licitații să depășească un milion de dolari.