Carlos Santana va cânta la B’estfest 2009

Ştire online publicată Miercuri, 11 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Chitaristul de origine mexicană Carlos Santana, alături de trupa sa, va concerta pentru prima dată în România, pe 4 iulie, în cadrul festivalului B’estfest 2009. Carlos Santana, în vârstă de 61 de ani, este cunoscut pentru melodii precum „Smooth”, „Maria Maria”, „Corazon Espinado” sau „Cry Baby Cry”. Cele mai recente apariții discografice ale lui Santana sunt „Multi-Dimensional Warrior” (2008), o antologie a carierei trupei, cu 28 de piese și „Ultimate Santana” (2007), singurul material care reunește hit-urile clasice Santana cu cele din perioada modernă. În 1999, Santana a lansat albumul „Supernatural”, material vândut până la acest moment în peste 25 de milioane de exemplare în lumea întreagă, care a fost premiat cu discul de diamant și cu nouă premii Grammy. În 2002 a urmat „Shaman”, material care a inclus colaborări cu Seal, Macy Gray, Placido Domingo, iar în 2005 „All That I Am”. Povestea Santana începe în San Francisco, pe acorduri fusion de blues-rock afro-latin, în a doua jumătate a anilor ’60. În 1969, trupa lui Santana este propulsată spre celebritate odată cu un legendar spectacol susținut în cadrul festivalului Woodstock. Cu albumul de debut denumit „Santana”, cântărețul a rămas doi ani în topul Billboard. În prezent, Santana se poate lăuda cu vânzări de mai mult de 90 de milioane de discuri în toată lumea, mii de concerte în fața a peste 100 de milioane de fani, zece premii Grammy și includerea în Rock and Roll Hall of Fame în 1998. În plus, revista Rolling Stone l-a inclus pe Carlos în topurile Cei mai buni 100 de chitariști ai tuturor timpurilor și Cei mai mari 100 de artiști ai tuturor timpurilor. B’estfest 2009, ajuns la a treia ediție, va avea loc în complexul Romexpo din Capitală, în intervalul 1-5 iulie, printre artiștii confirmați numărându-se The Killers și Patrice în „Ziua Zero” (1 iulie), Moby și Motorhead, pe 2 iulie, Orbital, Franz Ferdinand și The Faint, pe 3 iulie, The Charlatans și The Ting Tings, pe 4 iulie, Mano-war și Holyhell la Aftershock pe 5 iulie. Biletele costă între 110 și 150 de lei pe zi, în funcție de data la care sunt cumpărate.