Carla Bruni spune că vrea „să îşi păstreze personalitatea”

În primul interviu acordat ca primă doamnă a Franței,

Carla Bruni spune că vrea „să își păstreze personalitatea”

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Noua soție a președintelui Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, a declarat că vrea să „își păstreze personalitatea”, în primul său interviu în calitate de Primă Doamnă a Franței, publicat miercuri în săptămânalul Express, transmite NewsIn. „Nu știu încă ce pot face în calitate de Primă Doamnă, dar știu cum voi face totul: cu seriozitate”, a declarat fostul manechin. Întrebată dacă intenționează să se inspire de la alte foste Prime Doamne ale Franței, precum Danielle Mitterand sau Bernadette Chirac, ea a subliniat că este diferită de celelalte soții ale șefilor de stat francezi. „Sunt femei pe care le respect. Totuși, așa cum Nicolas nu seamănă cu niciunul dintre predecesorii săi, mi-ar plăcea și mie, respectând demnitatea funcției, să îmi păstrez personalitatea”, a afirmat ea. Comentând rapiditatea cu care a evoluat relația ei cu șeful statului francez, Bruni a spus: „Între mine și Nicolas a fost ceva mai mult decât rapid, a fost instantaneu. Așa că, nouă ni s-a părut că a trecut destul de mult timp”. Cei doi au apărut în public pentru prima oară în luna decembrie, la două luni după ce Sarkozy a divorțat de cea de a doua soție a sa, Cecilia, iar căsătoria a avut loc în 2 februarie. „Nu am avut nicio clipă de ezitare. M-am căsătorit imediat cu el. Simt că nu mi se poate întâmpla nimic rău atunci când sunt cu el”, a declarat Bruni. A treia soție a președintelui, Carla Bruni, în vârstă de 40 de ani, a declarat la un moment dat că monogamia o plictisește „de moarte”. „Eu sunt de cultură italiană și nu aș vrea să divorțez. În concluzie, sunt Prima Doamnă până la sfârșitul mandatului soțului meu și soția sa până la moarte. Știu că viața poate aduce surprize, dar aceasta este dorința mea”, a subliniat Bruni. Cântăreața a avut legături cu mulți bărbați în trecut și are un fiu, Aurelian, dintr-o relație cu filosoful Raphael Enthoven. „Înțeleg că oamenii sunt îngrijorați de ceea ce sunt. În special ținând cont de portretele care mi se fac și care uneori sunt groaznice. Dar vreau să îi liniștesc pe francezi. Am 40 de ani, sunt normală, serioasă, realistă, simplă, deși sunt privilegiată”, a spus ea. Bruni a anunțat că prima sa vizită în calitate de Primă Doamnă va avea loc în Marea Britanie, în perioada 26 - 28 martie, adăugând că va fi „încântată” să o cunoască pe regina Elizabeth a II-a. Căsătoria sa cu Sarkozy a dus la o prăbușire în sondaje a șefului statului, mulți alegători acuzându-l că se concentrează prea mult asupra vieții sale private și prea puțin asupra problemelor economice, cum ar fi creșterea prețurilor.