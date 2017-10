Carla Bruni, însărcinată în două luni

Miercuri, 27 Aprilie 2011

Carla Bruni, Prima Doamnă a Franței, este însărcinată în două luni cu Nicolas Sarkozy, informează apropo.ro. Acesta este primul copil al cuplului. La cei 43 de ani pe care îi are, Carla nu se teme de eventualele complicații ce pot apărea, căci micuțul este primul rod al iubirii dintre ea și Nicolas. Carla se află în cea de-a doua lună de sărcina, iar bebelușul s-ar putea naște în primăvara lui 2012, adică înainte de alegerile prezidențiale din Franța. Carla Bruni mai are un copil dintr-o căsnicie anterioară cu filosoful Raphael Enthoven, Aurelian, în vârstă de 10 ani. Nicolas Sarkozy, în vârstă de 56 de ani, mai are trei băieți din două relații anterioare: Jean, în vârstă de 24 ani, Pierre, de 26 de ani, și Louis, în vârstă de 14 ani. Actrița și cântăreața Carla Bruni și Nicolas Sarkozy se iubesc ca în prima zi, deși relația lor a mai cunoscut dificultăți pe parcursul ei. Cei doi formează un cuplu care se regăsește deseori pe primele pagini ale ziarelor din lumea întreagă, și nu doar o singură dată au reușit să șocheze prin declarațiile lor impertinente. Carla Bruni nu s-a sfiit niciodată să declare că unul dintre principalele motive pentru care au mai întârziat la întâlniri oficiale a fost sexul.