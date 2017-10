Care sunt beneficiile şi riscurile înghiţirii spermei

Care sunt beneficiile și riscurile înghițirii spermei

Ştire online publicată Miercuri, 26 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La finalul partidei de sex oral, unele femei se sperie și iși roagă partenerii să le anunțe cand "termină" pentru a se retrage. Altele, mai dezinhibate ajung chiar să înghită sperma iubitului. Această practică are plusuri și minusuri, fiind pe de o parte benefică organismului, iar pe de altă parte putând să ducă la contactarea anumitor boli. Riscurile înghițirii spermei Printre așa zisele riscuri, care, de fapt, nu au niciun sâmbure de adevăr se numără înghițirea automată a unor hormoni masculini, posibilitatea de a rămâne însărcinată sau de a te îngrășa. Aceste griji sunt total nefondate. Hormonii produși de testicule merg direct în sânge, pentru a infuența organismul bărbatului, fără a fi eliminați prin ejaculare. Cât despre o sarcină sau luarea în greutate, ambele sunt imposibil de realizat prin înghițirea spermei. Această experiență te supune însă unor riscuri cât se poate de reale, și anume, contactarea unei boli cu transmitere sexuală! Beneficiile înghițirii spermei Dacă ți-ai luat toate măsurile de precauție, află că această practică are și beneficii de neconstestat. LICHIDUL SEMINAL ALUNGĂ DEPRESIA Potrivit unui studiu realizat pe 293 femei, lichidul seminal are un efect antidepresiv. Cercetările arată că femeile care nu folosesc prezervativul în timpul sexului se bucură de beneficiile substanțelor nutritive și își micșorează riscul apariției depresiei. Citeste mai departe...