Care este cea mai plictisitoare vedetă din lume

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Starleta americană Kim Kardashian a fost desemnată cea mai plictisitoare vedetă din lume, într-un sondaj realizat de revista Parade.În secțiunea "Pop Culture" a acestui sondaj, Kim Kardashian s-a clasat pe primul loc, cu 29% din totalul voturilor cititorilor revistei Parade, informează femalefirst.co.uk.Pe locul al doilea s-a clasat actorul Charlie Sheen, iar podiumul a fost completat de Snooki, o actriță din reality show-ul american "Jersey Shore".Pe locurile următoare s-au clasat Lindsay Lohan și Donald Trump.În cadrul aceluiași sondaj, Mariah Carey și Nick Cannon au ocupat prima poziție la secțiunea "Craziest Baby Names" (Cele mai nebunești nume pentru bebeluși). Carey și Cannon au devenit în primăvara acestui an părinții unor gemeni care au primit numele Monroe și Moroccan.Actrița Emma Stone s-a impus la secțiunea "Most Likely to Succed from Harry Potter" (actrița cu cele mai mari șanse de a reuși în carieră după încheierea francizei "Harry Potter"), iar actorul Ryan Reynolds s-a clasat pe primul loc la secțiunea "The Royal Sister's Suitor" (Cel mai bun partener pentru sora regală) - 22% dintre cititori au considerat că actorul canadian ar fi iubitul perfect pentru Pippa Middleton, sora ducesei Catherine de Cambridge. În aceeași secțiune, Jake Gyllenhaal și Leonardo DiCaprio s-au clasat la egalitate pe locul al doilea, cu 18% din totalul voturilor.