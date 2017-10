Care este adevăratul motiv pentru divorţul Roxanei Ionescu

Care este adevăratul motiv pentru divorțul Roxanei Ionescu

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nouă ani a ținut povestea de dragoste dintre Roxana Ionescu și Laurențiu. În cele din urmă, ceva urât și nedemn din partea lui a rupt relația și a distrus căsnicia de șase ani.„Lucrurile începuseră să se răcească de vreun an și jumătate. Clar de când am fost la Dansez pentru tine s-a produs o ruptură. Nu-i mai acordam importanță. Normal, nu puteam să-i spun să stea acasă. La un moment dat, mi-am dat seama că vreau mai mult în carieră. Eu am crezut că el mă va susține. Mă îndemna să fac ce-mi place. Toate cumulate cu libertatea pe care a avut-o cu schimbarea mea, au degradat lucrurile”, a dezvăluit Roxana la cancan tv.Mai mult, Mama-Natură a fost singura care a rărit, imediat după nuntă, prietenia cu nașii lor de cununie. Laurențiu s-a văzut în continuare cu ei, dar mai ales cu sora nașei, care, ulterior, i-a devenit amantă.„Cred că am fost prea naivă. Am crezut în ei. Mie îmi pare rău că nu a fost sincer. Discuțiile noastre despre divorț au început de anul trecut. Mi-am dat seama că nu-mi mai este locul acolo”, și-a revizuit Roxana trecutul.„Acum nu mă însoțește nimeni, gen bărbat. Mă însoțesc prietenele mele”, a închis Roxana subiectul legat de o posibilă prezență masculină în viața ei.„Nu aș putea să fac ce a făcut ea cu soțul altei femei. Nu aș suna-o niciodată să-i reproșez ceva. Mă simt liniștită că nu am greșit cu nimic, iar vina s-a dus în altă parte. Eu o să merg în Rai. Cu ea nu am fost prietenă apropiată”, adaugă Roxana.Roxana spune că și-a dorit un copil în timpul căsătoriei, dar i-a fost frică. Își dorește să poată să-și crească copilul ea, nu să-l lase la altcineva.„El nu a insistat niciodată să facem copii”, a mai spus Mama-Natură.