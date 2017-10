Cântăreaţa Ayo, operată de urgenţă

Cântăreața Ayo, operată de urgență

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața soul Ayo, care urmează să concer-teze pe 2 iulie în Capitală, la festivalul B’estfest, a fost operată de urgență din cauza unei sarcini extrauterine, dar în prezent se simte bine și își va relua concertele de pe 25 iunie, informează gala.fr. Cântăreața a trebuit să renunțe la primele șapte show-uri ale turneului său, care va include și un concert la București. Însă de pe 25 iunie ea va reveni pe scenă, urmând ca pe 2 iulie să concerteze pe scena B’estfest. Ayo, fiica unui nigerian și a unei românce de etnie romă, este considerată o adevărată revelație a muzicii soul, devenind faimoasă cu piese precum „Down On My Knees” și „And It’s Supposed To Be Love”.