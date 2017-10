Când o femeie se decide să-şi micşoreze sânii…

Când o femeie se decide să-și micșoreze sânii…

03 Februarie 2011

Intervenția chirurgicală de reducere a sânilor este o operație în care excesul de țesut și de piele sunt scoase din sân. Acest lucru implică, prin urmare, reducerea și remodelarea sânilor asupra cărora femeile se decid dacă sânii lor sunt prea mari ori asimetrici, ori un sân este mai vizibil decât celălalt. Procedura prevede și modificarea mameloanelor, areolele putând fi reduse astfel. În timpul operației, se realizează o incizie sub formă de ancoră pentru a elimina cu succes țesutul. Prin urmare, chirurgul trebuie să facă o incizie în jurul areolelor până la partea de jos a sânilor și sub sâni, de la stern până la axilă. Atunci când excesul de țesut și pielea de pe sâni sunt eliminate, deschiderea este cusută cu copci. Uneori, sfârcurile și areolele trebuie să fie eliminate și introduse pe o poziție mai bună. Acest lucru poate cauza uneori, insensibilitatea sfârcurilor. Operația durează 3-5 ore, dar, de obicei, spitalizarea nu este necesară. După șase săptămâni femeia care și-a făcut operație de reducere a sânilor poate înceta să mai poarte sutien de susținere necesar pentru ca greutatea sânilor să nu suprasolicite rănile post-operatorii, iar după câteva luni dispar și cicatricile. De ce decid femeile să își reducă sânii? Femeile hotărăsc să se supună procedurii menționate anterior în cazul în care doresc să schimbe greutatea, dimensiunea, forma și fermitatea sânilor, dar cel mai adesea procedura se efectuează în cazurile în care activitățile de zi cu zi sunt împiedicate de sâni. Sânii mari și grei cauzează adesea dureri în gât, de spate și coloană vertebrală, în timp ce transpirația excesivă sub sau între sâni poate duce la probleme dermatologice, precum piele iritată sau erupții cutanate. De multe ori, sânii cauzează deteriorarea posturii, iar greutatea sutienului lasă urme pe umeri. Sânii mari pot împiedica multe activități sportive și pot face achiziționarea unui sutien sau a hainelor pentru partea superioară a corpului dificilă. În afară de cele spuse mai sus, femeile decid să își facă o astfel de intervenție chirurgicală și din cauza imaginii și încrederii în sine.