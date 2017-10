"Când cântă Inna live, trebuie să-i chem ambulanţa!"

"Când cântă Inna live, trebuie să-i chem ambulanța!"

26 Noiembrie 2013

Invitată în Spania la unul din cluburi, Inna nu a reușit să strângă prea mulți oameni care să o asculte. Deși intrarea era doar 15 euro, bani, în care spectatorii aveau și două băuturi incluse, cântăreața a adunat în jurul scenei abia 250 de persoane.Toți cei care au ascultat-o nu au fost însă deloc impresionați de talentul ei muzical, ci mai degrabă i-au admirat ținutele sexy cu care s-a afișat, scrie click.ro.Cântăreața a susținut un recital în vară, într-un oraș de pe Costa Dorada, Salou, iar în public s-au aflat foarte mulți români."Când cântă Inna live trebuie să-i chem ambulanța! Nu face față nici unui recital de 20 de minute, pentru care onorariul ei este de 13.000 de euro! Dacă nu face playback, nu duce la capăt concertul. Am invitat-o să le cânte românilor din Spania. Nu prea s-a înghesuit lumea să o vadă. Mai mulți spectatori am avut la Nicolae Guță, în jur de 800 de persoane, deși biletul de intrare a fost 30 de euro. Chiar am avut o discuție cu ea pe această temă și știu că nu i-a picat bine deloc că i-am atras atenția", a declart în exclusivitate pentru Click!, Florin Bamboo, un român stabilit de mai bine de 12 ani în Spania, care le aranjează cântăreților în vogă de la noi concerte în peninsulă.