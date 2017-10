Adrian Bahmuțeanu, despre divorț:

„Când am auzit, am plecat la coafor să mă spăl pe cap“

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După patru despărțiri și tot atâtea împăcări, Prigoană și Bahmu divorțează pentru a cincea oară. Primul termen în procesul lor de separare a fost stabilit la 21 noiembrie, cel care a înaintat cererea de divorț fiind chiar politicianul.Deși recunoaște că vestea a luat-o prin surprindere, Adriana Bahmuțeanu se ține tare și se „tratează” cum știe ea mai bine: bătând saloanele de înfrumusețare. Cu un coafat și un masaj capilar, ea își ridică moralul, punându-și la cale liniștită planurile de contra-atac.„Da, am auzit ce a făcut Prigoană. E dreptul și decizia lui. Cum am reacționat când am auzit de divorț? Simplu, am plecat la coafor să mă spăl pe cap. Decizia lui mă surprinde și încă nu-mi vine să cred. E decizia lui și dacă omul vrea divorț, aia o să aibă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru cancan.ro.