Călin Goia: Soția mea a fost prima noastră angajată la Voltaj

Ştire online publicată Miercuri, 04 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscut drept o fire discretă în ceea ce privește viața personală, Călin Goia a făcut, în exclusivitate pentru Click!, primele declarații despre soție și despre familia sa, după opt ani de căsnicie.“Trebuie eu să-mi fac un raport echilibrat între profesie și familie. Sunt perioade când n-am ce să fac și sunt cu formația Voltaj în activitate intensă, dar încerc să compensez ulterior, dedicând mult timp familiei. Așa că eu zic că reușesc să păstrez un echilibru și sunt foarte implicat în viața copiilor mei. Eu îi duc la școală, la tot felul de activități extrașcolare. Îmi place să mă implic și să pun umărul, chiar dacă e greu, pentru că atunci faci parte din viața lui, nu când ai zece mii de ajutoare... Mai văd cupluri în care ei se plimbă prin parc, de mână, și copilul cu bona în spate. Nu înțeleg... Avem și noi bonă, să ne ajute, că nu am putea chiar singuri-singurei, la ce activitate avem și soția mea, și eu, dar niciodată când suntem noi în jurul lor nu e nevoie de o altă persoană. Ea e destul de ocupată. E fotograf, lucrează cu multe publicații, are proiectele ei artistice și e și ea destul de ocupată”, a afirmat cântărețul.Solistul trupei Voltaj a povestit despre începuturile relației lui cu cea care i-a devenit parteneră de viață și i-a dăruti doi copii. “Ea a avut un job de studentă. A fost prima noastră angajată, când noi am început să prindem o formă juridică și ea a fost prima angajată. Apoi a plecat la o agenție de publicitate, asta fiind profesia ei de fapt și noi am rămas prieteni. Și împrietenirea adevărată s-a produs chiar mai târziu”, a afirmat Călin Goia pentru Click!Interviul integral pe click.ro