Cabral şi Andreea Pătraşcu se pregătesc de nuntă

Cabral și Andreea Pătrașcu se pregătesc de nuntă

Ştire online publicată Marţi, 01 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După o frumoasă vacanță la Paris, Cabral și Andreea Pătrașcu au început pregătirile de nuntă. Cabral, prezentatorul „Povestirilor de noapte”, și iubita sa, Andreea Pătrașcu, se vor căsători la începutul verii, pe 4 iunie. Cei doi îndrăgostiți au fost uimiți de cât de multe lucruri sunt de făcut pentru a-și organiza nunta dorită. „Eu știam că sunt multe detalii de pus la punct dar nu m-am așteptat să fie atât de greu. Am căutat mult până am găsit locația ideală și apoi ne-am decis și asupra datei. Locul ales este o nebunie, dar nu e nebunia mea”, spune râzând Cabral, citat de site-ul showbiz.ro „Ei bine e a mea, recunosc. Vreau o atmosferă ca în filmele hollywoodiene, mi-am dorit o nuntă în aer liber, într-un loc unde există piscină, mult spațiu verde, invitații noștri vor avea parte de o petrecere atipică și sunt convinsă că vor fi plăcut surprinși. Este acel loc special unde am visat că mă voi căsători”, adaugă și Andreea, o viitoare mireasă foarte ocupată. După ce au pus la cale primele detalii ale nunții lor Cabral și Andreea Pătrașcu se pregătesc de alegerea invitațiilor, stabilirea cavalerilor și a domnișoarelor de onoare dar și de ultimele detalii legate de cununia religioasă.