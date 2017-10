Cabral şi Andreea, la plimbare prin Madrid

Cabral și Andreea, la plimbare prin Madrid

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cei doi au avut o vacanță «leneșă», în care nu și-au făcut niciun plan de vizitare, nici un orar de urmatDe obicei, atunci când ajungi pentru prima dată într-un oraș, te documentezi în ceea ce privește obiectivele turistice, îți planifici ce urmează să vizitezi, îți faci un orar. Nu la fel s-a întâmplat cu Andreea și Cabral Ibacka, la Madrid. Cei doi au simțit nevoia de o vacanță leneșă, fără planuri.„Am ales să petrecem Revelionul la Madrid pentru că niciunul din noi nu mai fusese și auzisem numai de bine. Dar nu am plecat cu ideea de a epuiza obiectivele lor turistice. Pentru prima dată nu am făcut planul de vacanță după un orar bătut în cuie, nu am stabilit cu o zi înainte ce obiective trebuie să bifăm. A fost o vacanță leneșă în care ne-am trezit când ne-a convenit și am mers mai mult fără țintă decât cu harta în mână. Ne-am odihnit și ne-am relaxat”, a mărturisit Andreea, vedeta Acasă TV pe care o puteți revedea luna aceasta în „Inimă de țigan”.