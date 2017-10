Cabral şi-a invitat nuntaşii cu costumele de baie

Cabral și-a invitat nuntașii cu costumele de baie

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 4 iunie, de la ora 19, la un restaurant de lux din Capitală, mirii Cabral Ibacka și Andreea Pătrașcu, actriță în telenovela „Iubire și onoare“, și-au invitat nuntașii cu costumele de baie la… purtător, localul dispunând și de o elegantă piscină. Cine va fi curajosul care va rupe „eticheta“ în două și se va arunca în apă vom putea vedea live pe site-ul acasatv.ro. Până atunci, în încercarea de a afla cine este omul din spatele camerelor de filmat, mai tinerii colegi de pe blogoliceeni.wordpress.com au decis să îl intervieveze pe blogger-ul Cabral Ibacka. - Ce te-a determinat să îți deschizi un blog? - La mine a fost simplu, și acest simplu se bifurcă la fel de simplu: a) nevoia de comunicare. Idei sunt multe, puncte de vedere, opinii. Însă, dacă muncești cât o fac eu, dacă nu ai timp liber, ideile respective îți vor stărui în cap, nu vei ști dacă ai dreptate sau nu, dacă poți îmbunătăți ceva și b) dorința de a ajuta. Prin blog am reușit să pun în contact oamenii care aveau nevoie de ajutor cu cei care erau și sunt dispuși să ajute (a reușit să strângă circa 15.000 euro pe care i-a donat lui Ovidiu Rom). - Ce înseamnă pentru tine? - Știi, eu am crescut de mic într-un mediu în care dezbaterile erau la ordinea zilei. Orice subiect, orice temă, orice motiv era dezbătut și întors pe toate părțile. Așa cred că se nasc niște concluzii sănătoase. Și așa ajungi, în momentul în care-ți formezi o comunitate, să poți dezbate orice subiect într-un mod atât de civilizat și de elegant încât, până la urmă chiar și pe net, poți ajunge la o concluzie. Ce înseamnă blogul? Nimic. O adresă, un DNS, un hosting… până la urmă nimic. Ceea ce are valoare este comunitatea strânsă în jurul acestor detalii tehnice. Și atunci toate astea înseamnă enorm. - Credeai că o să ai un trafic atât de mare, atât de multe comentarii și să construiești eventuale prietenii? - Heh, știi… eu sunt ăla negru de la TV. Da, știam că voi avea trafic. Mare, dacă nu… foarte mare. Întrebarea era: ce fel de trafic? Îi am colegi pe unii dintre cei mai cunoscuți oameni din showbiz-ul românesc. Era foarte ușor să postez trei știri pe zi cu informații despre ei și rupeam ro-ul în două. Și nici nu era mare efort. Dar n-am deschis blogul pentru trafic, și atunci asta era tehnica foarte cunoscută sub numele de „cum să-ți furi căciula singur”. Deci… nu, privind problema astfel nu mă așteptam la traficul asta, mai ales că aveam de luptat și cu o chestie foarte palpabilă pentru mine: apare la TV, deci e fițos, prost și penibil. Nu contează cum, nu contează cine, dacă apare la TV e de… toată jena. - Mass-media a afectat într-un fel relația ta cu cei din jur? - Da, clar! Dacă te uiți prin ziare, toți cei din showbiz sunt proști, obsedați după faimă, fițoși și egocentriști. Atunci, la ce să se aștepte omul când îmi e pe blog?! - Ți-a rămas vreun vis din copilărie neexploatat? L-ai schimba cu actuala ta meserie? - Da, șofer de ambulanță. Nu l-aș schimba, căci am rate de plătit la bancă. Da’ nici gându’ nu mă lasă… - Cum reușești să-ți împarți timpul între a fi tată, om al televiziunii și blogger? - Greu. Dar nu se pune problema așa. La muncă mă duc cu drag, când trebuie. În rest… stau cu fiică-mea. Blogging-ul nu necesită timp dedicat în special, doar dorință. O nuntă de 60.000 de euro Cabral și Andreea s-au cununat civil, miercuri, 1 iunie, în fața ofițerului de stare civilă. Alături de ei s-au aflat nașii, Răzvan și Irina Fodor, dar și familia și prieteni apropiați. La party-ul de sâmbătă, 4 iunie, sunt așteptați 200 de invitați. Cabral și Andreea au plătit 3.500 de euro, în care sunt incluse: cost închiriere zona piscină (2.000 de euro), cost închiriere cort (1.500 de euro). La toate acestea se adaugă 25.000 de euro pentru meniul de 5 stele, 1.100 de euro - tortul festiv, cocktail și bar - 4.600 de euro, pachetul cu băuturi alcoolice și răcoritoare - 6.400 de euro. Invitații au acces și la trabucuri fine și la narghilea, cel mai acceptabil preț pentru un trabuc fiind 150 de lei. La toate acestea se mai adaugă și 10 la sută din totalul facturii pentru ospătari. Mai mult, prețurile de mai sus nu includ TVA-ul de 24 la sută, așa că toată petrecerea ajunge la aproape 60.000 de euro.