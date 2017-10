„Cabral e dement, mi-a făcut frecţie cu whisky“

„Cabral e dement, mi-a făcut frecție cu whisky“

Ştire online publicată Vineri, 09 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Ibacka este imobilizată la pat din cauza unei viroze care îi dă mari bătăi de cap. Actrița se laudă însă că are un „coleg de apartament” care îi este alături.Andreea Ibacka a scris pe blogul său că este „la pământ” din cauza unei gripe. Disperat să-și vadă soția sănătoasă, Cabral a apelat la toate metodele pentru a o face bine.„De aseară nu mai sunt bună de nimic, mă chinuiește răceala asta și nu mai am energie nici să mă ridic din pat. Noroc cu colegul de apartament, că stă pe lângă mine și mă răsfață... cu toate că are momente când devine paranoic (nu mai avem soluție pentru frecție și a găsit prin casă o sticlă de whisky pe care i-a adus-o nașul Fodor, la cât e de dement... mi-a făcut frecție cu whisky)”, a scris Andreea.„Sper să mă fac bine până mâine, că altfel mă trezesc că-mi aduce toți doctorii din București să mă consulte pentru o banală răceală (bine, banală-banală, dar se pare că nu vrea să cedeze nici cu medicamente)”, a mai adăugat aceasta.