Cabral, despre rezultatele la BAC: „Părinţii elevilor sunt vinovaţi”

Cabral, despre rezultatele la BAC: „Părinții elevilor sunt vinovați”

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatorul emisiunii „Poveștiri de noapte”, de la Acasă TV, Cabral Ibacka, crede că vinovați pentru rezultatele catastrofale înregistrate la Bacalaureat 2011 sunt părinții absolvenților de liceu.„Eu am urât școala din toată inima mea de copil! Nu mi-au plăcut decât câteva materii, și astea datorită profesorilor pe care am avut norocul să-i am. Am chiulit cât am putut de mult, am învățat cât de puțin s-a putut, am făcut cât de multe tâmpenii am putut să fac. Dar când spun «cât am putut de mult» nu era vorba de putința mea ci de cât mă lăsau ai mei. Pentru că părinții mei, oricât de ocupați ar fi fost, își făceau timp atât pentru un drum la școală cât și pentru ciomăgeala ulterioară. Unde vreau să ajung? Vorbind despre situația catastrofală dezvăluită de BAC-ul lui 2011, oricât ar purta din vină sistemul, profesorii sau curenții ascendenți din Dobrogea, vina este purtată și de părinți.Și spun asta ca absolvent de școală generală și de liceu… cu forța. Dacă era după mine cred că stabileam un nou record negativ, primul elev care a luat 0 (zero) pe linie la toate examenele. Dar n-a fost după mine, slavă Domnului! Că la mulți ani după ce-am terminat liceul am ales să fac o facultate, și-apoi și un master, alea au fost deciziile mele.