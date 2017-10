Simona Trașcă:

"Ca bărbat, Guess Who nu îmi inspiră nimic"

Ştire online publicată Joi, 26 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Weekend-ul trecut, Guess Who, unul dintre cei mai de succes artisti din Romania, a sustinut un concert incendiar in Regie, acolo unde a fost prezenta si Pamela de Romania. Presa a scris ca voluptoasa blonda l-a dezbracat din priviri pe artist si ca a fost doar la un pas sa urce pe scena alaturi de el, insa lucrurile stau cu totul si cu totul diferit."Singurele melodii pe care le stiu de la el sunt "Tot mai sus" si "Decat sa minti", in rest habar nu am ce canta. Mi-a placut in concert pentru ca era atmosfera ok, eram cu fetele, insa nu era sa ma duc pe scena dupa el. Guess Who canta bine, este un artist bun, dar ca barbat nu imi inspira nimic. Preferatul meu este Connect-R. Ii urez succes maxim si sa scoata cat mai multe hit-uri, ca talent are, Slava Domnului!", a declarat in exclusivitate pentru Showbiz.ro, apetisanta Simona Trasca.