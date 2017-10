Burlacul Bogdan Vlădău şi Daciana şi-au spus Adio!

Burlacul Bogdan Vlădău și Daciana și-au spus Adio!

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Povestea de dragoste înfiripată la „Burlacul” între Bogdan Vlădău și Daciana Ciochină s-a terminat pe neașteptate, cei doi alegând să încheie acest capitol prin intermediul Facebook-ului.După ce Daciana Ciochină i-a dat papucii printr-un mesaj elegant pe rețeaua de socializare, Bogdan Vlădău i-a răspuns în același fel. Modul în care cei doi au ales să se despartă este acum la modă, iar reacția fostului concurent la vestea primită nu a întârziat să apară:„Se pare că toate lucrurile frumoase au și un final. În cazul de față, lucrurile s-au terminat la fel cum au început, adică minunat. Am cunoscut cu luni în urmă o femeie minunată, cu un caracter deosebit, cu principii și o verticalitate ieșită din comun, toate acestea sprijinite pe un suflet nobil. Am văzut la început o Daciana calmă, răbdătoare, timidă și sinceră. Astăzi, o văd cât de frumos a evoluat fiind mult mai sigură pe ea și pe calitățile ei. Îți mulțumesc Daciana pentru toată dragostea și susținerea necondiționată, dar și pentru toate momentele frumoase petrecute împreună. Pasiunea se dezvoltă cel mai repede și dispare cel mai repede. Intimitatea se dezvoltă mult mai lent, iar angajamentul chiar și mai greu. Din respect pentru toți cei care au urmărit show-ul „Burlacul“, eu și Daciana am decis de comun acord să punem punct acestei frumoase povești de iubire, deoarece drumurile noastre sunt diferite pentru moment. Niciodată nu există un sfârșit, ci doar un nou început”, a scris Bogdan Vlădău, pe pagina de socializare.