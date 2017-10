Britney Spears îşi vinde vila din Beverly Hills. Ce preţ i-a stabilit vedeta imobilului şi cât a plătit pe acesta în 2007

Britney Spears își vinde vila din Beverly Hills. Ce preț i-a stabilit vedeta imobilului și cât a plătit pe acesta în 2007

Sâmbătă, 10 Martie 2012.

Britney Spears și-a scos la vânzare vila din Beverly Hills, la prețul de 2,9 milioane de dolari, în pierdere cu 3,7 milioane de dolari față de prețul plătit pentru achiziționarea proprietății.Cântăreața a locuit în această vilă în stil toscan, cu cinci dormitoare și șase băi, piscină, spa și spații pentru servitori, în timpul perioadei dificile prin care a trecut în 2007, relatează femalefirst.co.uk.Cu toate acestea, Britney Spears și-ar putea recupera ușor pierderea din vânzarea locuinței, întrucât se pare că i s-au oferit 10 milioane de dolari pentru a juriza concursul "'The X Factor" din SUA.Logodnicul și managerul cântăreței, Jason Trawick, "negociază de ceva vreme" cu producătorii show-ului de televiziune în acest sens, potrivit presei.Britney se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreața a avut o serie de căderi nervoase. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut temporar custodia asupra celor doi copii ai ei, Sean Preston și Jayden James.Însă, de atunci, Britney Spears a reușit să își reabiliteze imaginea și să își relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului "Circus", în decembrie 2008. Spears a obținut și o apariție specială în serialul de comedie "Glee", după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreața și-a lansat cel de-al șaptelea album de studio, "Femme Fatale", din care single-ul "Hold It Against Me" a ocupat prima poziție în topul Billboard Hot 100.