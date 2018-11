Brigitte Sfăt s-a căsătorit în secret. Cine i-a devenit soţ

Brigitte Sfăt s-a căsătorit în secret. Cine i-a devenit soț







La scurt timp de la cererea în căsătorie pe care a primit-o în Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfăt și-a unit destinele cu acesta, în mare secret, anunță spynews.ro.



Bruneta a fost iremediabil cucerită de Cornel, așa că nu a mai stat deloc pe gânduri și a simțit nevoie să facă pasul următor. Deși fanii vedetei se așteptau, din clipă în clipă ca aceasta să se reîntoarcă la Ilie Năstase și să fie fericiți, cum erau înainte, Brigitte Sfăt a aruncat bomba și toți au fost uimiți de această căsătorie extrem de rapidă între brunetă și Cornel, noul amorez tinerel pe care îl are de puțină vreme, scrie realitatea.net







„Noi ne-am dorit să cumpărăm verighete, deoarece în urmă cu o săptămână, noi suntem amândoi penticostali și pastorul bisericii noastre ne-a făcut deja binecuvântarea, pentru a avea această relație. În momentul în care ne-am mutat împreună, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a făcut binecuvântarea relației noastre, adică noi în fața Lui Dumnezeu suntem ca și căsătoriți. Nu am dorit să facem acest pas și să ne mutăm împreună, decât atunci când vom fi binecuvântați în fața lui Dumnezeu și am primit această binecuvântare și atunci am considerat că trebuie să purtăm și acest semn (verighetele – n.r.). Eu am fost plecată, ieri, după marfă la una dintre firmele mele și de comun acord am luat de la o firmă de acolo, pentru că nu se găsesc în România, verighetele pe care ni le doream și pe care în urmă cu două luni, le văzusem într-un loc și am zis că dacă ar fi vreodată să ne căsătorim și să facem acest pas, vom lua aceste verighete”, a declarat Brigitte Sfăt, în exclusivitate pentru Spynews.







„Primul pas care a fost făcut, a fost făcut de el, pentru că s-a botezat în religia penticostală și, astfel, pastorul a putut să ne oficializeze în fața Lui Dumnezeu, să ne dea binecuvântarea în fața Lui Dumnezeu. În urmă cu două săptămâni a avut loc nunta. Corneliu s-a botezat în urmă cu vreo 40 de zile, o lună jumătate și apoi am făcut, în urmă cu două săptămâni, când ne-am mutat împreună… Adică cred că în urmă cu două duminici, când ne-am hotărât să ne mutăm împreună, să facem următorul pas, pastorul ne-a dat binecuvântarea”, a mai spus Brigitte Sfăt.