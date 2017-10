Brigitte Sfăt: "Ilie Năstase a murit pentru mine atunci"

Ştire online publicată Vineri, 21 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un mesaj de la o admiratoare de-a lui Ilie Năstase, cu trei zile înainte de nuntă, a pornit iureșul în sufletul lui Brigitte Sfăt. Dacă atunci, pe moment, a încercat să-și ascundă suferința, după căsătorie bruneta a încercat să pună în ordine lucrurile.După un bilanț, aceasta și-a dat seama că de vină pentru scăparea fostului tenismen era chiar ea, așa că a decis să se reinventeze. Tocmai de aceea s-a gândit să-și recapete frumusețea, să se apuce de sport, să mănânce sănătos și să își scoată din față substanțele pe care și le-a injectat acum 11 ani."Cu trei zile înainte de nuntă am văzut un mesaj în care o domnișoară îi spunea lui Ilie că îl iubește mult de tot. Ilie mi-a spus că nu a fost mai mult decât un flirt telefonic, pentru că eu îl neglijasem, pentru că eu stăteam cu muncitorii la Academie. Am ajuns în situația în care m-am lăsat pe mine. Devenisem o femeie cu fundul mare, o rățușcă, devenisem femeia-bărbat. Pentru mine Ilie a murit atunci. Am suferit foarte mult, pentru că voiam să fie un bărbat foatre dedicat. Am fost eu de vină. Calitatea nevestei este să suporte bărbatul cu toate toanele și defectele. El când a acceptat ca eu să îi fiu iubită, el a acceptat mult mai multe lucruri grave din trecutul meu, decât un mesaj pe care l-am găsit eu. Cel mai important lucru pentru mine este cum mă vede pe mine Ilie. Trebuie să reclădesc imaginea mea în fața lui Ilie: am încercat să mă reconstruiesc ca femeie. Am încercat să îmi recâștig feminitatea. Am văzut că el a fost alături de mine la această operație. Intrasem în panică și am crezut că el și-a schimbat sentimentele față de mine", a declarat Brigitte la Kanal D, scrie libertatea.ro.