Brigitte Sfăt către Ilie Năstase: „Du-te-n mă-ta, prostule!“

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În casa cuplului Ilie Năstase - Brigitte Sfăt cântă găina. Fosta vedetă Playboy și, în același timp, fosta pușcăriașă, pare să îl țină sub papuc pe fostul mare tenisman, scrie showbiz.ro. Angajații și colaboratorii clubului sportiv „Voința” au acceptat să vorbească despre relația de cuplu a celor doi, iar dezvăluirile făcute nu sunt deloc plăcute. „Tot ce se întâmplă aici, în bază, reprezintă deciziile Brigittei Sfăt. Năstase nu are niciun cuvânt de spus în fața ei!”, a declarat Vlad Mocanu, antrenorul uneia din cele două grupe de copii ale secției de fotbal, singura care a mai rămas activă din Clubul Sportiv „Voința“. „Vin la toate antrenamentele fiului meu și, fără să vreau, o văd și o aud pe această Brigitte Sfăt. O aud pentru că atunci când vorbește, ea de fapt urlă. Îmi este dificil să redau cuvintele pe care i le adresează lui Ilie. Vorbește cu el mai rău ca la ușa cortului. Îl înjură, pur și simplu, și îl mai face și cârpă”, a mărturisit Viorel Popescu. Despre comportamentul deloc demn de o doamnă al lui Brigitte Sfăt a vorbit și Florin Pelmuș, pre-ședintele Școlii de Fotbal „Florin Halagian“: „În urmă cu două luni ne-am trezit în incintă cu Brigitte Sfăt, care avea într-o mână o țeavă. Dintr-o dată, o vedem pe aceasta cum începe să dea cu picioarele și cu țeava în uși și în geamuri până le sparge. După ce am chemat poliția, am întrebat-o cine e. „Eu sunt Brigitte!”, a spus ea. Este o scandalagioaică penală. Din cauză că nu plecăm din bază, Sfăt a ordonat să ne taie utilitățile, apa și curentul. Ultima dată când am vorbit mi-a spus să încerc să o abordez altfel! Nu știu ce a vrut să spună! Să o abordez intim?!”. „Cu Ilie sigur am găsi o cale de mijloc. Cu ea, imposibil! Dar situația e depășită deoarece Năstase nu are niciun cuvânt de spus aici. Și îl mai și umilește de față cu toată lumea. Eu am auzit-o cum l-a înjurat. „Du-te-n mă-ta și în morții mă-tii, prostule!”. Așa i-a spus”, a adăugat Florin Pelmuș.