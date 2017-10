Brigitte Bardot, la 73 de ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

A fost un adevărat sex simbol al cinematografiei mondiale, dar acum, cu greu mai poate fi recunoscută. Actrița Brigitte Bardot, care a împlinit ieri 73 de ani, nu a fost scutită de trecerea timpului. Mai multe fotografii, realizate ieri, în timpul întâlnirii dintre vedetă și președintele francez Nicoleas Sarkozy, arată doar o umbră a apetisantei blonde, care a încântat generații întregi de cinefili. Îmbrăcată într-un costum negru și cu mai multe kilograme în plus, Bardot își arată pe deplin vârsta. Chipul îi este brăzdat de riduri, pletele blonde sunt înlocuite cu șuvițe gri, iar bijuteriile nu fac decât să scoată in evidență pielea zbârcită.A fost un adevărat sex simbol al cinematografiei mondiale, dar acum, cu greu mai poate fi recunoscută. Actrița Brigitte Bardot, care a împlinit ieri 73 de ani, nu a fost scutită de trecerea timpului. Mai multe fotografii, realizate ieri, în timpul întâlnirii dintre vedetă și președintele francez Nicoleas Sarkozy, arată doar o umbră a apetisantei blonde, care a încântat generații întregi de cinefili. Îmbrăcată într-un costum negru și cu mai multe kilograme în plus, Bardot își arată pe deplin vârsta. Chipul îi este brăzdat de riduri, pletele blonde sunt înlocuite cu șuvițe gri, iar bijuteriile nu fac decât să scoată in evidență pielea zbârcită.