„Bridget Jones“ musical-ul

Cântăreața britanică Lily Allen, în vârstă de 25 de ani, va compune melodiile care vor fi folosite în musical-ul „Bridget Jones”, bazat pe romanul lansat în 1996 de scriitoarea Helen Fielding, potrivit presei inter-naționale. Cântăreața, care a anunțat că anul acesta va lua o pauză de un an sau doi de pe scena muzicală, se pare că va profita de timpul liber nu pentru a se odihni, ci pentru a se dedica altor activități. Până în prezent Lily Allen a compus cel puțin o melodie din cele 12 necesare. Helen Fielding, scriitoarea care a lansat romanele care o au ca protagonistă pe Bridget Jones, lucrează la adaptarea acestora pentru a pune în scenă aventurile personajului pe care Renee Zellweger l-a interpretat pe marele ecran. Spectacolul urmează să debuteze în 2011, în West End din Londra. Încă nu au fost aleși actorii care vor face parte din distribuție, și nici regizorul. „Jurnalul lui Bridget Jones”, romanul publicat în 1996 de Helen Fielding care spune povestea unei femei singure, care trăiește în Londra, și care obișnuiește să scrie cu umor despre cariera sa, imaginea proprie, vicii, familie, prieteni și relații amoroase, a fost ecranizat în 2001, cu Renee Zellweger, Colin Firth și Hugh Grant în distribuție. Următorul roman care o are ca protagonistă pe simpatica londoneză, „Bridget Jones: The Edge of Reason”, a fost publicat în 1999 și ecranizat cinci ani mai târziu, cu aceeași actori în rolurile principale.