Brenciu: „Îmi place să aduc scântei în spectacol“

Ştire online publicată Vineri, 09 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Horia Brenciu este cunoscut pentru relația tumultoasă pe care o are cu colegii lui de la Vocea României. De cele mai multe ori, Smiley și Marius Moga sunt atenționați de artist atunci când nu au muzicalitate în piesele lor.Antrenorul, care are o mare experiență în televiziune, recunoaște că face show, dar nu de dragul audienței.„Mie-mi place să aduc puține scântei în spectacol. Probabil că sunt cel mai vechi și știu rosturile televiziunii. E adevărat, nu aduc scandal de proastă factură; nu vreau cu orice preț audiență, dar ceea ce s-a întâmplat în spectacol este, câteodată, exact ceea ce se întâmplă în viață. Țin minte că eram la școală și-mi plăcea de o fată, dar ea s-a îndrăgostit de un alt băiat. E foarte simplu: acum îmi place o voce, dar vocea respectivă s-a îndrăgostit de un alt antrenor. La fel ca și în viață, acest aspect trebuie corijat, trebuie să învăț din el. Așa s-a întâmplat și la mine. Într-o oarecare măsură, ceea ce s-a întâmplat la Vocea României mi-a creionat o echipă foarte frumoasă. Anul trecut am colaborat cu oamenii și din celelalte echipe. Pentru mine nu contează că te-ai dus să colaborezi cu alt antrenor. Mie-mi place să lucrez cu tine, pentru că am văzut în vocea ta ceva spectaculos. Pe de altă parte, am o oarecare părere despre piesele pe care colegii mei le fac, îi aplaud când e cazul, pentru că merită în multe rânduri, dar îi și trag de mânecă, le explic elegant”, a mărturisit Brenciu într-un interviu pentru 220.ro.