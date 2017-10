Brad Pitt, primul bărbat din istorie care devine imaginea Chanel No 5!

Brad Pitt este primul bărbat care va deveni imaginea celui mai celebru parfum din lume, Chanel No 5. Actorul a lăsat deoparte pentru scurt timp planurile cinematografice pentru o campanie de senzație.Catherine Deneuve, Marilyn Monroe sau Nicole Kidman au fost câteva dintre divele care au purtat cu eleganța și au promovat imaginea Chanel No 5.De la celebra declarație a lui Marilyn Monroe, „nu port în pat decât 5 picături de Chanel No 5”, și până astăzi, Chanel No 5 este un brand care a făcut istorie. Însă, Brad Pitt vrea să schimbe totul și va deveni primul bărbat care va promova imaginea cunoscutului parfum.Conform E!Online, actorul de 48 de ani va pri-mi un onorariu format din șapte cifre și va filma prima reclamă în această săptămână, la Londra.