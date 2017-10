Boyzone revin în forţă cu un nou single

Boyzone revin în forță cu un nou single

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

După turneul cu casa închisă desfășurat în Marea Britanie, la care au strâns nu mai puțin de 250.000 de fani, cei de la Boyzone se reîntorc cu „Love You Anyway”, primul lor single după o pauza de nouă ani. „Love You Anyway”, este primul single de pe noul album „Back Again…No Matter What - The Greatest Hits” care se va lansa pe piața pe data de 15 octombrie. Anul acesta s-a dovedit a fi deja un an extraordinar pentru Boyzone care și-au marcat revenirea printr-un concert extraordinar susținut la Astoria în Londra, și au primit recenzii extrem de favorabile pentru turneul desfășurat în Marea Britanie cu casa închisă, precum și pentru show-ul de la Dublin, orașul lor natal, acolo unde au reușit să strângă 25.000 de spectatori. Ca urmare a acestui succes, Boyzone lansează Love You Anyway, noul single care îi reunește pe toți cei cinci membri originali ai formației - Ronan Keating, Stephen Gately, Shane Lynch, Mikey Graham și Keith Duffy. Compusă de Jarrad Rogers, Nick Atkinson și Ronan Keating, Love You Anyway este o piesa pop vesela, ritmată, cu un refren care rămâne întipărit în minte și care cu siguranță va fi pe gustul fanilor ce le-au rămas loiali băieților de-a lungul celor nouă ani de absența, dar care în același timp poate va reuși să cucerească și alți iubitori ai muzicii de bună calitate. Piesa este prima lansată de pe albumul de Greatest Hits care va include și trei melodii noi, pe lângă hit-urile care i-au făcut celebri pe cei de la Boyzone. Înființată în 1994, formația Boyzone a reușit în scurt timp să devina un adevărat fenomen pe scena muzicii pop a anilor ’90, înregistrând 16 piese consecutive care au ajuns în top cinci în Marea Britanie. Toate single-urile lansate de trupa de-a lungul carierei s-au clasat în top cinci - au avut șase piese ajunse number one în Marea Britanie și patru albume clasate pe locul întâi în topuri. Vânzările totale ale albumelor Boyzone au depășit cifra record de 15 milioane de exemplare.