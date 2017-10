Botezatu o terorizează pe sosia Biancăi la filmări

Denisa Ciocoiu este una dintre tinerele aspirante la statutul de manechin, în următorul sezon al emisiunii „Next Top Model”. Întâmplător sau nu, tânăra seamănă perfect cu Bianca Drăgușanu, fapt care i-a stârnit lui Cătălin Botezatu, amfitrionul show-ului, sentimente contradictorii. Se pare că amintirile legate de Bianca îl răscolesc încă, iar cea care are de suferit este Denisa, pe care o cicălește non-stop la filmări.Cătălin Botezatu are o relație bizară cu Denisa, pe care chiar el a descoperit-o, după îndelungi căutări. În urmă cu câteva luni a luat-o sub aripa lui protectoare. Pe vremea aceea, Denisa era blondă, la fel ca Bianca, iar după ce aceasta din urmă s-a vopsit roșcată, designerul i-a impus și pupilei lui să-i urmeze exemplul. Din acel moment, nu a trecut mult și Denisa a fost acceptată în echipa „Next Top Model”. Acolo a început... circul. Se pare că Bote nu a trecut nici acum peste despărțirea de Bianca și încă nutrește sentimentele pentru ea, dar în același timp îi poartă pică pentru faptul că l-a părăsit și nu a vrut să se întoarcă la el. Și se răzbună pentru asta pe Denisa, care a devenit o victimă colaterală în acest joc. Potrivit surselor din interiorul echipei emisiunii, citate de cancan.ro, roșcata este cea mai oropsită dintre concurente. Botezatu o tachinează, o ceartă și nu o slăbește niciun moment. Semn că fata îi stârnește amintiri dureroase, nu o dată, designerul a strigat-o „Bianca”, fără măcar să-și dea seama. Realizând ce se întâmplă, celelalte fete au găsit de cuviință să facă și ele haz de sosia Biancăi și au poreclit-o „Drăgușanca”.