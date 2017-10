Botezatu o ajută pe Monica Columbeanu

Cătălin Botezatu se ține de cuvânt. După ce a anunțat că este de partea Monicăi Columbeanu în divorțul său de Irinel, designerul se oferă să o ajute și financiar. „Categoric o s-o ajut pe Monica dacă va avea nevoie. Ori de câte ori voi avea prezentări de modă și voi avea nevoie de modele o voi chema. Ea este o femeie frumoasă, este un bun model. Povestea cu divorțul n-are nici o legătură cu cariera ei, ea trebuie să-și vadă în continuare de drum. O s-o susțin în continuare pentru că e femeie și orice femeie are nevoie de protecție. Nu mi se pare normal tot ce i se întâmplă, toată lumea a trăit de pe urma ei până acum. Dar știi cum e, când ești la greu toți te lasă”, a declarat Botezatu.