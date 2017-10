Mihai Albu:

„Botezatu nu poate fi numit creator de modă“

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Albu își susține soția. Acesta este de acord cu declarația făcut de Iulia Albu, potrivit căreia, în România, nu există creatori de modă.„Nu înțeleg de ce s-ar supăra unii. Nici eu nu mă consider creator de modă, ci designer. Am școala de desen, am magazine, am depășit granițele țării prin colecții, am obținut premii internaționale, dar nu m-am impus prin vânzare, așa cum n-au făcut-o nici alții de la noi. Este o diferență enormă. A fi creator de modă înseamnă să impui stiluri vestimentare la nivel internațional, să revoluționezi moda cu ceva, nu doar să lansezi câteva colecții, să ai câteva prezentări internaționale și, gata, te poți numi creator”, a declarat Mihai Albu, al cărui brand există de zece ani pe piața modei din România.Din punctul de vedere al de-signerului, printre cei care se pot numi cu adevărat creatori de modă se numără Coco Chanel și Valentino, pentru că aceștia „au foarte mulți angajați, mulți de-signeri plătiți, au impus stiluri vestimentare”, în timp ce la noi „sunt persoane care au doi anga-jați și se cred creatori de modă”.„Susțin că în România nu există creatori de modă. Singurele care tind spre acest statut, de la cel de designer, sunt Maria Lucia Hohan și Ingrid Vlasov. Nici Botezatu nu mi se pare justificat să fie numit creator atât timp cât nu ajungi să vinzi ca în afară, să impui branduri, să ai magazine în capitalele importante. El poate să fie ce vrea el și ce vreți voi, dar asta e altceva… Dana Săvuică nu are școala de arte sau desen. Nu vreau să intru în polemici cu nimeni, dar asta e realitatea, iar ceea ce a afirmat soția mea e perfect adevărat”.