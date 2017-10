Bono, pe lista noilor membri ai Academiei de film americane

Ştire online publicată Luni, 28 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Bono, James Gandolfini și Adam Sandler se află pe lista celor 135 de personalități invitate să devină membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) în 2010, informează accesshollywood.com. Pe această listă prestigioasă, care a fost dată publicității vineri, se află și câțiva câștigători ai premiului Oscar din acest an, precum Mo’Nique, desemnată cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru evoluția ei din filmul „Precious”, Christoph Waltz, desemnat cel mai bun actor într-un rol secundar pentru prestația din filmul „Inglorious Basterds” și Mark Boal, scenaristul și producătorul filmului „The Hurt Locker”. Lista include și numele câtorva nominalizați la premiile Oscar, precum actrițele Carey Mulligan, Anna Kendrick și Vera Farmiga sau scenariștii filmului „District 9", Neill Blomkamp și Terri Tatchell. Realizatorii de filme documentare Davis Guggenheim, premiat cu Oscar pentru „An Inconvenient Truth” și Morgan Spurlock se află și ei pe această listă. În onoarea viitorilor 135 de noi membri ai Academiei de film americane va fi organizată o recepție specială la Hollywood, în luna septembrie.