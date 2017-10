Bon Jovi a susţinut un show exploziv, de trei ore, în Capitală, pentru peste 50.000 de fani

Bon Jovi a susținut un show exploziv, de trei ore, în Capitală, pentru peste 50.000 de fani

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa Bon Jovi a susținut, aseară, un show exploziv, care a durat trei ore, în Piața Constituției din Capitală, în fața unui public de peste 50.00 de persoane, potrivit Mediafax.Spectacolul a început la ora anunțată, 20.00, iar piesa care a dat startul show-ului a fost "Raise Your Hands", fiind urmată de "You give love a bad name". Liderul trupei, Jon Bon Jovi, în formă maximă - în ciuda unei operații chirurgicale la genunchi pe care a suferit-o la începutul lunii -, îmbrăcat într-un tricou fără mâneci, bleu, și pantaloni negri, s-a adresat spectatorilor cu apelativele "frații și surorile mele".Au urmat cântece precum "We weren't born to follow" - în timpul căruia pe un ecran uriaș de pe scenă au rulat imagini cu eroi moderni, precum Barack Obama, Jimi Hendrix, Martin Luther King, Bob Dylan, dar și fotografii cu tancurile din piața Tiananmen din Beijing - și "Lost highway"."Bună seara, București, este prima dată când venim aici, este grozav", a spus liderul trupei, Jon Bon Jovi. "Sper că este destul de cald pentru voi", a glumit acesta cu fanii toropiți de caniculă. "Voi încerca să ridic temperatura", a mai spus el, înainte de a cânta "It's my life". Sărbătoritul spectacolului a fost chitaristul Richie Sambora, recent ieșit dintr-o clinică de dezintoxicare, care luni împlinește 52 de ani. Fanii, dar și colegii de trupă i-au cântat "La mulți ani" cu această ocazie. Gestul a fost repetat și când chitaristul și solistul trupei au cântat, pe o pasarelă din mijlocul publicului, piesa "Bed of Roses". Totodată, Jon Bon Jovi a luat atunci din public un steag al României cu numele trupei Bon Jovi imprimat pe pânză și l-a pus în jurul gâtului. Bis-ul trupei a fost unul neobișnuit, putând fi considerat o a doua parte a concertului, deoarece a durat foarte mult. Deși muzicienii au promis de mai multe ori că vor reveni la București, încercând astfel să calmeze avântul publicului, membrii trupei nu se mai dădeau duși de pe scenă. Printre altele, ei au mai cântat "Livin' On A Prayer", "Always", "These Days", pentru a încheia cu un clasic cover după "Twist and shout". În deschiderea concertului celebrei formații au cântat două trupe românești, QuantiQ și Stillborn, alese în urma unui concurs de organizatori. În actualul turneu mondial al formației sunt utilizate patru scene identice, care sunt transportate în cascadă pentru a asigura ritmicitatea concertelor la intervale de câteva zile, întrucât producția unui singur show durează aproape o săptămâna (lucrările în Piața Constituției au început imediat după încheierea Rock The City, desfășurat în perioada 1 - 3 iulie). Pentru a transporta întregul echipament se folosesc aproximativ 40 de tiruri pentru fiecare spectacol. În prezent, Bon Jovi se află în plin turneu mondial, "The Circle" fiind seria de concerte cu cele mai mari încasări din 2010, potrivit revistei Billboard. Reușita de anul trecut, coroborată cu performanța similară din 2008, demonstrează faptul că celebra trupă americană a ajuns la un nivel de vârf în ceea ce privește profitabilitatea concertelor sale, la 26 de ani după ce și-a lansat albumul de debut. De-a lungul anilor, formația a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume semnate Bon Jovi sunt "Slippery When Wet" (1986), "New Jersey" (1988) și "Keep the Faith" (1992). Cel mai recent material discografic al trupei este albumul "The Circle", lansat în 2009. Trupa este formată din Jon Bon Jovi (voce, chitară), Richie Sambora (chitară, backing vocals), Tico Torres (tobe, percuție), David Bryan (clape, pian, backing vocals) și Hugh McDonald (bas, backing vocals).