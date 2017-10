Bombă: Sex tape cu Tom Cruise

Ştire online publicată Luni, 07 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zvonurile conform cărora Tom Cruise, unul dintre cei mai iubiți actori din lume, ar fi homosexual par să fie tot mai aproape de confirmare. Un detectiv particular a amenințat că dă publicității un filmuleț cu starul făcând sex cu un bărbat.La nici un an după ce mariajul dintre Tom Cruise (50 de ani) și Katie Holmes (34 de ani) a luat sfârșit, actorul trebuie să facă față unor acuzații care i-ar putea distruge imaginea. Un detectiv particular, citat de revista americană National Enquirer, susține că deține un filmuleț în care Tom Cruise face sex cu un bărbat și cere o avere pentru a nu-l vinde ziarelor de scandal.Se pare că imaginile explicite datează din anul 2009, însă posesorul lor susține că nu a îndrăznit să le arate până acum nimănui, deși a avut oferte din partea presei. Recent, s-a răzgândit și i-a transmis lui Cruise că vrea 5 milioane de dolari pentru a distruge caseta compromițătoare. În caz contrar, o va vinde celui care îi oferă cel mai mult.