Bombă în showbiz! Oana Zăvoranu riscă 12 ani de închisoare

Ştire online publicată Marţi, 24 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce ar fi luat din seiful lui Pepe o sumă de bani când a părăsit domiciliul conjugal, Oana Zăvoranu riscă până la 12 ani de închisoare pentru furt calificat.Bruneta va fi cercetată penal, iar pedeapsa prevăzută pentru o asemenea infracțiune este între un an și 12 ani de închisoare.„Eu am discutat cu domnul Pascu încă de acum doi ani, de la data formulării plângerii penale. Este exclusă varianta împăcării, vor fi efectuate toate demersurile legale. Se pare că nu au știut polițiștii ce activități să efectueze pentru acest dosar. Pepe a insistat pentru a ajunge aici, pentru că nu există regret din partea domnișoarei Zăvoranu”, a spus avocatul lui Pepe, Bogdan Cimbru, potrivit enational.ro, citat de libertatea.ro.„Au existat camere video înăuntru, am adus dovada camerelor, am dovedit prin mesajele adresate între ei. Ea recunoștea că nu a contribuit cu nimic la achiziționarea bunurilor și cunoștea că a sustras bunuri care erau deținute de o persoană juridică. Am adus înscrisuri care au creat indicii și probe suficiente, care au demonstrat existența numerară”, a mai explicat avocatul.Magistrații de la Judecătoria sectorului 3 au început urmărirea penală împotriva Oanei Zăvoranu pentru furt calificat și distrugere.Totul a început după ce Pepe a făcut publică relația extraconjugală dintre Oana și Tudy. Aceasta s-a răzbunat și i-a golit apartamentul, luând cu ea fierul de călcat, uscătorul de rufe și hârtia igienică.